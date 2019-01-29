Galatasarayda Fatih Terim depremi! Transfer...

29 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim depremi! Transfer...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sahalara dönüşü sert oldu. Tecrübeli teknik adam transferlere ve transfer listesine dair de çok çarpıcı ifadeler kullanırken bu ifadelerin altındaki nedenler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 12:51
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