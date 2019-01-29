29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim depremi! Transfer...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sahalara dönüşü sert oldu. Tecrübeli teknik adam transferlere ve transfer listesine dair de çok çarpıcı ifadeler kullanırken bu ifadelerin altındaki nedenler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 12:51
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Galatasarayda Fatih Terim depremi! Transfer...

Galatasaray, Göztepe deplasmanında çok kritik bir galibiyete imza atsa da, alınan 3 puandan çok teknik direktör Fatih Terim'in maç sonrasında yaptığı açıklamalar geceye damgasını vurdu.

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Galatasarayda Fatih Terim depremi! Transfer...

Uzun süredir cezalı olan ve basın toplantılarına da katılamayan tecrübeli teknik adamın yapacağı açıklamalar âdeta karşılaşmadan daha çok merak ediliyordu. Terim santrfor transferiyle ilgili "Sabır" vurgusu yaparken, patlamayı Ozan konusunda gerçekleştirdi.

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Galatasarayda Fatih Terim depremi! Transfer...

Daha önce "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil" diyen Terim, genç oyuncunun satılmasıyla ters köşeye yatmıştı. Göztepe maçının ardından "Ben Ozan'ın satışına onay vermedim, idari bir karar" diyen Fatih Hoca, taraftarlar için istifadan vazgeçtiğinin de mesajını verdi.

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Galatasarayda Fatih Terim depremi! Transfer...

Her ne kadar yönetim ile teknik heyet arasındaki krizde bardağı taşıran son damla Ozan Kabak'ın satışı olsa da kırgınlıklar çok daha önceden başlamıştı.

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Galatasarayda Fatih Terim depremi! Transfer...

Yaz döneminde Terim'e iki santrfor sözü veren yönetim, hiç golcü getirememiş, bununla beraber Gomis'i de satmıştı.

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