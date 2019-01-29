29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...

Devre arası transfer döneminde Alan ve Pato'dan olumsuz sonuç alan Galatasaray golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sarı kırmızılılar bombaları peş peşe patlatacak...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 01:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 01:42
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Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...

Dubai seferinden eli boş dönen Galatasarya'da, gözler Çizme seferine çevrildi. Florya'da önceki gece yapılan transfer toplantısının ardından Şükrü Hanedar İtalya'ya gönderildi, gündemde ise 3 golcü var.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...

Alan ve Pato transferlerini sonuçlandıramayan Sarı- Kırmızılılar, B planını devreye soktu.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...

Dubai'ye giden Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın eli boş dönmesinin ardından önceki gece apar topar Florya'da dev bir zirve yapıldı.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...

Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının yanı sıra, Albayrak ile scout ekibinden 2 kişinin transfer listesindeki diğer isimleri masaya yatırdığı öğrenildi.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte o yıldızlar...

Sonrasında ise idari menajer Şükrü Hanedar hemen İtalya'ya gönderildi. Hanedar burada hem futbolcular hem de kulüplerle temas kuracak. Gündemde 3 oyuncu bulunuyor...

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