14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

19 yıl sonra yeniden UEFA Kupası'na göz koyan sarı-kırmızılı ekip, bugün Benfica'yı konuk ediyor. Son 32 turundaki ilk maç 20.55'te başlayacak; beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 19:52
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İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

Galatasaray, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Avrupa Ligi'nde yeni bir maceraya atılıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'ne kalma şansı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son 32 turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

İşte zorlu maçta iki ekibin ilk 11'leri...

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İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

GALATASARAY:

Muslera

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İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

Linnes

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İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

Luyindama

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İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i

Marcao

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