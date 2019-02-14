14 Şubat 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın Benfica maçı 11'i
19 yıl sonra yeniden UEFA Kupası'na göz koyan sarı-kırmızılı ekip, bugün Benfica'yı konuk ediyor. Son 32 turundaki ilk maç 20.55'te başlayacak; beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Giriş Tarihi: 14.02.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 19:52
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