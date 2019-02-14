14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maçtan önce bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 21:00
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Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu

Galatasaray ile Benfica arasındaki karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu.

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Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu

Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina'da ve Milan'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile hasret giderdi.

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Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu
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Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu
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