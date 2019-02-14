Fatih Terim eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu

Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina'da ve Milan'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile hasret giderdi.