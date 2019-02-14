14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Benfica'ya kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'ya kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 18:49
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Benfica'ya kötü haber!

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün Galatasaray'la karşı karşıya gelecek olan Benfica, ağır bir ceza aldı.

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Benfica'ya kötü haber!

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Lig Disiplin Komitesi, Benfica'ya 4 maç saha kapatma ve 28 bin 688 euro para cezası verildiğini açıkladı.

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Benfica'ya kötü haber!

Bu cezayı almalarında ise kilit noktanın ezeli rakipleri Sporting'in yaptığı başvuru olduğu belirtildi.

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Benfica'ya kötü haber!

Hürriyet'in MaisFutebol'dan derlediği habere göre Benfica'ya verilen cezanın sebebi şu şekilde açıklandı...

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Benfica'ya kötü haber!

2016/17 sezonundaki Boavista, Tondela, Nacional, Arouca, Desportivo de Chaves, Belenenses, Porto maçlarında, 'No Name Boys' ve 'Red Devils' adlı iki aktivist grubun federasyon tarafından onaylanmamasına rağmen Benfica tarafından destek görmesi gösterildi.

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