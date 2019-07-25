25 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Augsburg ile özel maçta karşılaşacak. Fatih Terim bu zorlu hazırlık karşılaşması öncesi 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, as kadroda düşündüğü isimlerle sahada olacak.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 11:51
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İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

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İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanacak maç bugün saat 20.00'da D Smart'tan yayınlanacak.

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İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Fatih Terim, bu maçta as oyuncularına şans vermek istiyor.

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İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Avusturya kampında oynanan ilk hazırlık karşılaşmasında Leipzig'e 3-2 kaybetmişti.

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İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Terim bu maçı kazanarak, oyuncularına galip gelme psikolojisini sezon öncesinden aşılamak istiyor.

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