25 Temmuz 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Augsburg ile özel maçta karşılaşacak. Fatih Terim bu zorlu hazırlık karşılaşması öncesi 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, as kadroda düşündüğü isimlerle sahada olacak.
Giriş Tarihi: 25.07.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 11:51
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