25 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Transfer döneminin başlarında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Ever Banega tekrar gündemde. Transfer girişimlerini Fatih Terim'in raporlarına göre sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar Banega için yoğun girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Şimdi ise rüzgar tersine döndü ve Banega'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Galatasaray transferde hız kesmiyor.

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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Yeni sezonda da şampiyonluk kupasını alarak üst üste 3. kez şampiyon olmayı hedefleyen Aslan'da gündem yeniden Banega.

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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Sevilla orta saha takviyelerine ara vermeden devam ediyor. Fernando ve Oliver Torres'in ardından İspanyol ekibi Guanghzou Evergrande kulübünden Gudelj'i de kadrosuna kattı.

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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Sevilla'nın art arda yaptığı orta saha takviyelerinin ardından Ever Banega'dan Galatasaray hamlesi geldi.

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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!

Daha önce ayrılmaya çok sıcak bakmayan Arjantinli futbolcunun, Galatasaray'a gitmek için izin istediği ifade edildi.

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