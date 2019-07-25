25 Temmuz 2019, Perşembe
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Ever Banega'dan kulübüne Galatasaray resti!
Transfer döneminin başlarında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Ever Banega tekrar gündemde. Transfer girişimlerini Fatih Terim'in raporlarına göre sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar Banega için yoğun girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Şimdi ise rüzgar tersine döndü ve Banega'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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