Galatasaray'ın gözdesi konuştu: Hapishanede değilim

Uzun süredir Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Galatasaray alternatif isimleri de belirlemişti. Sarı-kırmızılı takımın peşinde olduğu golcü flaş bir açıklamaya imzasını attı.