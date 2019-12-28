28 Aralık 2019, Cumartesi

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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!

Sezon başında yaptığı büyük transferlerle ses getiren Galatasaray'da yıldızlar bir türlü istenilen performansı gösterememişti. Bu kapsamda Galatasaray Avrupa defterini erken kapatmış ve ligde de istediği sonuçları alamamıştı. Yapılan transferler beklenilen etkiyi gösteremezken, Everton'un yeni hocası Carlo Ancelotti göze giremeyen o ismi istedi! İşte Fransa basınında çıkan o haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:59
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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu edemeyen Galatasaray'da ocak ayında büyük bir değişim bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde ligin ikinci yarısına iddialı girmek isteyen sarı-kırmızılı takım gözünü transferlere çevirdi.

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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!

Galatasaray'da kadroya katılacak isimlerin yanı sıra sezon başında transfer edilen ancak verim alınmayan yıldızların geleceği de merak konusu olmuştu. Nzonzi'nin kadro dışı kalmasının ardından takımdan gönderilmesi beklenen bir diğer isme ise sürpriz bir talip çıktı.

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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!

Fransız basınından Foot Mercato özel olarak yayınladığı haberinde Aslan'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı Jean-Michael Seri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!

Habere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da göreve yeni getirilen Carlo Ancelotti'nin, Seri'yi kadrosuna katmak istediği bildirildi. Tecrübeli hocanın, yıldız oyuncuyu Napoli döneminden beri takip ettiğine vurgu yapıldı.

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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!

Öte yandan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuyla ilgilenen bir diğer takımın Fransız ekibi Monaco olduğu kaydedildi. Kulüp yöneticilerinin son günlerde futbolcu için temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.


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