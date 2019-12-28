28 Aralık 2019, Cumartesi
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Ancelotti Galatasaraylı o yıldızı istiyor!
Sezon başında yaptığı büyük transferlerle ses getiren Galatasaray'da yıldızlar bir türlü istenilen performansı gösterememişti. Bu kapsamda Galatasaray Avrupa defterini erken kapatmış ve ligde de istediği sonuçları alamamıştı. Yapılan transferler beklenilen etkiyi gösteremezken, Everton'un yeni hocası Carlo Ancelotti göze giremeyen o ismi istedi! İşte Fransa basınında çıkan o haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:59
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