02 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!
Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar da belli oldu. Devler Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Peki bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar arasında en çok Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip kulüp hangisi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.06.2019 23:49
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı