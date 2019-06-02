02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar da belli oldu. Devler Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Peki bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar arasında en çok Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip kulüp hangisi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 23:49
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Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 21 takım belli oldu. Peki o kulüpler arasında en tecrübelileri hangisi? Galatasaray listede kaçıncı? İşte detaylar...

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Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

LOKOMOTIV MOSKOVA - 5

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Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

NAPOLI - 6

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Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

LILLE - 6

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Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

ZENIT - 7

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