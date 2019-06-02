Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!

Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini alan takımlar da belli oldu. Devler Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de elemeleri geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Peki bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar arasında en çok Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip kulüp hangisi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 23:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





