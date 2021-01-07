Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha bölgesi. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki genç isim için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...| Son dakika Galatasaray transfer haberleri...





