07 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha bölgesi. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki genç isim için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...| Son dakika Galatasaray transfer haberleri...


Giriş Tarihi: 07.01.2021 18:54
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Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Süper Lig'de üst üste iki maçta puan kaybı yaşayan Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrilmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshedecek olan Cimbom, yapacağı takviyelerle o bölgedeki eksikliği gidermeyi amaçlıyor.

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Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı bir süredir gündeminde tutan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Galatasaray'a Süper Lig'den orta saha! Transferde Fatih Terim faktörü

Sarı-kırmızılı yönetim bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki genç yıldız adayı için harekete geçti.

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