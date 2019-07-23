23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü gelecek yıla dikti. Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılarda, transfer çalışmaları da devam ediyor. Emre Mor ve Falcao'nun açıklanmasının an meselesi olduğu Galatasaray'da, Banega için de girişimler devam ediyor. İşte Galatasaray'da yapılması muhtemel transferlerle Fatih Terim'in rüya 11'i, yedekler ve gönderilmesi beklenenler...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 17:07
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İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için kafasındaki 11'i oluşturdu.

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İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

İşte Banega ve Falcao transferleriyle oluşacak Galatasaray'ın rüya 11'i, yedekleri ve gönderilmesi beklenen isimleri;

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İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

İLK 11

MUSLERA

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İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

LINNES

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İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in rüya 11'i!

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