23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray transferde alacağı oyunculara yoğunlaşırken, sarı-kırmızılı takımın bonservisini yeni aldığı isme İngiltere'den talip çıktı.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 17:36
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G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılılar kadrosuna katacağı isimler üzerine yoğunlaştı.

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G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...

Özellikle golcü transferine yönelen Galatasaray, son dönemlerde Radamel Falcao'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

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G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...

Herkes Falcao transferine odaklanmışken, İngiliz basınından sarı-kırmızılı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

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G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...

İngiliz basınında yer alan habere göre İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Aston Villa, Luyindama'yı kadrosuna katmak istiyor.

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G.Saraylı futbolcuya dev teklif! 12 milyon Euro...

Haberde İngiliz temsilcisinin bu transfer için Galatasaray'a tam 12 milyon Euro bonservis bedeli önereceği öne sürüldü.

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