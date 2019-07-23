23 Temmuz 2019, Salı

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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpten istediği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızın tüm taleplerini kabul etti. İşte o sözleşme...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 15:19
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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray, Falcao transferinde sona yaklaşıyor...

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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Diagne'den gelecek parayla bu transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı.

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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Kolombiyalı futbolcunun sarı kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

DIRECTV Sports'ta yer alan habere göre Radamel Falcao, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi.

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