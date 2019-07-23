Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpten istediği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızın tüm taleplerini kabul etti. İşte o sözleşme...