17 Ekim 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Galatasaray-Sivasspor muhtemel 11'leri
Süper Lig'de milli aranın bitmesinin ardından perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ı 1 haftalık aranından zorlu bir seri beklerken sakat isimler can sıkıyor. Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Terim'in kadro tercihi merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Sivasspor mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 23:20
- 1
- 40
- 2
- 40
- 3
- 40
- 4
- 40
- 5
- 40
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı