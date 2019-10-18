18 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...
Galatasaray Süper Lig'de 7. hafta sonunda 10 puanla kendisine 10. sırada yer bulabildi. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle ligde gösterilen performans gerek taraftar gerekse futbol otoriteleri tarafından eleştirilirken Terim ara transfer dönemi öncesi yeni isimleri kadroya katmak için kurmaylarına talimatı verdi. Belhanda'nın takımdan gönderileceği yönünde çıkan haberlerin ardından 10 numara arayışını hızlandıran Aslan, o ismi ligde buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:28
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