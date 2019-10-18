18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...

Galatasaray Süper Lig'de 7. hafta sonunda 10 puanla kendisine 10. sırada yer bulabildi. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle ligde gösterilen performans gerek taraftar gerekse futbol otoriteleri tarafından eleştirilirken Terim ara transfer dönemi öncesi yeni isimleri kadroya katmak için kurmaylarına talimatı verdi. Belhanda'nın takımdan gönderileceği yönünde çıkan haberlerin ardından 10 numara arayışını hızlandıran Aslan, o ismi ligde buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 10:28
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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...

Süper Lig'e verilen milli ara Cuma günü sona ererken perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılacak.

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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...

Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar'ı saat 20.30'da sahasında ağırlacak.

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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...

7. hafta itibarıyla 10 puanla 10. sırada bulunan Terim'in öğrencilerinin gösterdiği performans gerek taraftarlar gerekse futbol otoriteleri tarafından beğenilmiyor.

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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...

Ligde son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen, bu oyunculardan aldığı performans henüz istenilen düzeyde değil.

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