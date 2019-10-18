18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

Süper Lig'de milli aranın bitmesinin ardından perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ı 1 haftalık aranından zorlu bir seri beklerken sakat isimler can sıkıyor. Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Terim'in kadro tercihi merakla bekleniyordu. Mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 20:20
  • 1
  • 27
İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

Milli ara bitti; Galatasaray'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

  • 2
  • 27
İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.

  • 3
  • 27
İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

İşte Galatasaray - Sivasspor maçının ilk 11'leri

  • 4
  • 27
İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

GALATASARAY

  • 5
  • 27
İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri

MUSLERA

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör