18 Ekim 2019, Cuma
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İşte Galatasaray-Sivasspor 11'leri
Süper Lig'de milli aranın bitmesinin ardından perde Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ı 1 haftalık aranından zorlu bir seri beklerken sakat isimler can sıkıyor. Galatasaray için bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesi Terim'in kadro tercihi merakla bekleniyordu. Mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 20:20
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