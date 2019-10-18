18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Diagne'den Falcao için şok sözler

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, olaylı transfer süreciyle ilgili olarak Belçika basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:10
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Diagne'den Falcao için şok sözler

Galatasaray'dan Anderlecht'e transfer olması beklenirken Belçika'nın diğer büyük kulübü Club Brugge'a imza atan Mbaye Diagne sır perdesini araladı.

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Diagne'den Falcao için şok sözler

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü, transfer süreciyle ilgili Belçika basınına konuştu.

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Diagne'den Falcao için şok sözler

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao ile ilgili konuştu.

Senegalli golcü şu ifadeleri kullandı:

''Sorun şu ki G.Saray'da herkes kendi için oynuyor. Falcao'yu aldıklarında karıma dedim ki: "Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden daha iyi. Ama top alamazsa, gol atamaz. Adama top atmıyorlar."

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Diagne'den Falcao için şok sözler

BENİ HİÇ ARAMADILAR

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Diagne, Anderlecht'in kendisiyle görüşmediğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan golcü futbolcu, ''Anderlecht beni asla aramadı.

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Diagne'den Falcao için şok sözler

Transferi aracılarla bitirmeye çalıştılar. Onlar Galatasaray'la görüştüler, benimle ya da menajerimle değil. Club Brugge ise direkt menajerimle temasa geçti'' dedi.

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