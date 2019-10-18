18 Ekim 2019, Cuma
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Diagne'den Falcao için şok sözler
Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, olaylı transfer süreciyle ilgili olarak Belçika basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:10
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