Diagne'den Falcao için şok sözler

Mbaye Diagne, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao ile ilgili konuştu.

Senegalli golcü şu ifadeleri kullandı:

''Sorun şu ki G.Saray'da herkes kendi için oynuyor. Falcao'yu aldıklarında karıma dedim ki: "Bak göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden daha iyi. Ama top alamazsa, gol atamaz. Adama top atmıyorlar."