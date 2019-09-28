28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev derbinin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken iki ekip puanları paylaştı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de açıklamalar geldi. İşte Ersun Yanal, Levent Şahin, Ryan Babel, Max Kruse ve diğerlerinin mücadele sonrası yaptıkları açıklamalar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 23:00
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İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

Mücadele sonrası iki cepheden de ardı ardına açıklamalar geldi.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

LUYİNDAMA: "Hedefimiz 3 puandı ancak futbolda 3 sonuç vardır. Burada beraberlik ortaya çıkardı. Gol yemedik, defansif anlamda bu iyiydi."

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar

"İyi oyunculara sahibiz. Daha iyi olacağız. Lig uzun daha süremiz var."

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