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İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev derbinin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken iki ekip puanları paylaştı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de açıklamalar geldi. İşte Ersun Yanal, Levent Şahin, Ryan Babel, Max Kruse ve diğerlerinin mücadele sonrası yaptıkları açıklamalar...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 23:00
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