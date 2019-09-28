28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ezeli rakiplerin mücadelesinde gol sesi çıkmazken puanlar paylaşıldı. Tribünde ise Kolombiya formalı taraftarlar dikkat çekti. İşte dev maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 22:15
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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele başladığı skorla sona erdi.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Galatasaray 51.663 seyirciyle rekor kırdı.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Sarı-Kırmızılılar sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Muhteşem Galatasaray taraftarından yeni bir rekor daha! 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı! Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler

Tribünde ise Kolombiya formalı taraftarlar dikkat çekti.

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