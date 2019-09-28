28 Eylül 2019, Cumartesi
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İşte Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinden kareler
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ezeli rakiplerin mücadelesinde gol sesi çıkmazken puanlar paylaşıldı. Tribünde ise Kolombiya formalı taraftarlar dikkat çekti. İşte dev maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 22:15
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