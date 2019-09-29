29 Eylül 2019, Pazar

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki ezeli rakip puanları paylaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken; Galatasaray puanını 9'a çıkarttı. Öte yandan dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın kritik mücadeleye damga vuran kararı ise çok konuşuldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 10:24
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği bir karar çok konuşuldu.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Ryan Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Tecrübeli hakemin bu kararına sarı kırmızılı futbolcular uzun süre itiraz etti.

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