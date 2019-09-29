Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki ezeli rakip puanları paylaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken; Galatasaray puanını 9'a çıkarttı. Öte yandan dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın kritik mücadeleye damga vuran kararı ise çok konuşuldu. İşte detaylar...