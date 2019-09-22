22 Eylül 2019, Pazar

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İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi çenesinde kırık bulunan Belhanda ve eşi doğum yapan Selçuk İnan ile birlikte Sofiane Feghouli de kadroya alınmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in Cezayirli yıldızı kadroya almama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:27
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İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de bugün oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda büyük bir sürprize imza attı.

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İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana takımın en önemli orta saha oyuncusu olan Soﬁane Feghouli'yi bugünkü karşılaşmanın kadrosuna almadı.

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İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası Feghouli'yi Malatya'ya götürmeyen Terim'in bu kritik kararının gerekçeleri şöyle açıklandı:

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İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edip şampiyonluk kupasını kaldıran Feghouli, diğer takım arkadaşlarının aksine doğru dürüst tatil yapma şansı bulamadı.

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İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun bitmesinin ardından milli takım kampına katılan Feghouli, 19 Temmuz'da sona eren turnuvada 6 maçta forma giydi.

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