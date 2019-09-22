İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi çenesinde kırık bulunan Belhanda ve eşi doğum yapan Selçuk İnan ile birlikte Sofiane Feghouli de kadroya alınmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in Cezayirli yıldızı kadroya almama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





