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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda 4 ismin ayrılığı kesinleşti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 11:25
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