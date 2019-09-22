22 Eylül 2019, Pazar

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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda 4 ismin ayrılığı kesinleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 11:25
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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Yoğun bir yaz transferi geçiren ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda takviye çalışmaları hız kesmiyor.

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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüvenine başlayan, Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Cimbom, ara transfer döneminde takıma birkaç takviye daha yaparak kadrosunu genişletmek istiyor.

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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray'da iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte Fernando, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye ve Semih Kaya ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda sezon sonunda ayrılacak isimler de netleşti.

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