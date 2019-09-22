22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve iki ayda tam olarak iyileşebileceği düşünülen Younes Belhanda'nın F.Bahçe derbisine yetişeceği belirtildi. Futbolcunun, özel maskeyle 28 Eylül'deki karşılaşmada takımda yerini alabileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:08
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Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

Avrupa'dan puanla dönen, ligde de kendine gelen Galatasaray'da YounesBelhanda'dan müjdeli haber geldi.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bugünkü B.Y. Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer bulamayan Faslı oyuncunun beklenenden erken bir şekilde takıma katılacağı ifade edildi.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

Kasımpaşa maçının son anlarında çenesine aldığı darbe yüzünden ameliyat olan ve tam olarak iyileşmesinin 2 ayı bulacağı düşünülen Belhanda, 28 Eylül'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

Sarı-kırmızılı futbolcunun derbi maçta özel maske ile sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

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Galatasaray'a Belhanda müjdesi!

Teknik direktör Fatih Terim'in, yaşanan bu gelişmeden dolayı mutlu olduğu öğrenildi.

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