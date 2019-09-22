22 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a Belhanda müjdesi!
Kasımpaşa maçında sakatlanan ve iki ayda tam olarak iyileşebileceği düşünülen Younes Belhanda'nın F.Bahçe derbisine yetişeceği belirtildi. Futbolcunun, özel maskeyle 28 Eylül'deki karşılaşmada takımda yerini alabileceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 10:08
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"