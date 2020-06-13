13 Haziran 2020, Cumartesi

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan bu maç için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda scout ekibi 22 yaşındaki bir ismi gündeme getirirken, teknik direktör Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 10:54
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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Galatasaray, Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Uzun süredir adaylar üzerinde araştırmalar yapan Cimbom'un scout ekibi, sürpriz bir ismi kulübe öneri olarak sundu. İşte detaylar...

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Takvim'de yer alan habere göre scoutlar, Çekya Ligi takımlarından Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı önerdi.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Teknik direktör Fatih Terim'in ise bu transfere onay verdiği ifade edildi.

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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

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