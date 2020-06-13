Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a 22'lik yıldız

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, bir yandan bu maç için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda scout ekibi 22 yaşındaki bir ismi gündeme getirirken, teknik direktör Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği kaydedildi. İşte detaylar...