25 Kasım 2020, Çarşamba

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İşte Fatih Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'n��n uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle yaz transfer döneminde Fatih Öztürk'ü transfer etmişti. Tecrübeli eldiven, yediği goller nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Hollandalı kaleciyi reddetmesi sonrası Fatih Öztürk'ün transfer edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 06:45
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İşte Fatih Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...

Kayserispor maçında kaleye gelen tek isabetli şutun gol olması, sosyal medyada Fatih Öztürk tartışmalarını alevlendirdi.

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İşte Fatih Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...

Galatasaray Scout ekibi, transfer döneminde "Muslera dönene kadar yabancı kaleci ile idare edelim'' görüşünü savunsa da teknik heyetin yerli kaleci takviyesine karar verdiği ortaya çıktı.

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İşte Fatih Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı kulübe sezon başında Hollandalı tecrübeli file bekçisi Tim Krul'un önerildiği de öğrenildi.

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İşte Fatih Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...

Championship ekibi Norwich'te görev yapan 32 yaşındaki Tim Krul'un 1 yıllık kiralama bedeli 1 milyon Euro'yu geçmiyordu. Muslera dışında yabancı kaleci istemeyen Galatasaray, tercihini yerliden yana kullandı ve Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden 34 yaşındaki Fatih Öztürk transfer edildi.

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İşte Fatih Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...

Championship'te bu sezon 12 maça çıkan Krul, bunların 5'ini gol yemeden tamamladı.

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