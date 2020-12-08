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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bomba transfer! Ünlü menajer getirecek

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline karşı bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılara ünlü menajerden sürpriz bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.12.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 18:56
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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bomba transfer! Ünlü menajer getirecek

Süper Lig'in 12. haftasını bay geçecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bomba transfer! Ünlü menajer getirecek

Son olarak sahasında Hatayspor'u mağlup ederek zirveyle puanını eşitleyen Cimbom'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bomba transfer! Ünlü menajer getirecek

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında yapacağı transferlerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bomba transfer! Ünlü menajer getirecek

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden Cimbom, eksik gördüğü birkaç bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Falcao'nun yerine bomba transfer! Ünlü menajer getirecek

Galatasaray'da oyuncu arayışları sürerken, sarı-kırmızılılarda stoper ve kanat ile birlikte forvet transferine de öncelik verildi.

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