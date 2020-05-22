22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

Galatasaray'da transferde son dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere verilen aradan yararlanarak transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, önceliği maliyeti düşük isimlere vermişti. Yüksek maliyetinden dolayı Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar ayrıca yıldız golcünün gitmesi halinde onun yerini doldurabilecek bir ismi de transfer etmek istiyor. İşte Cimbom'un gündemindeki forvetler ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 11:25
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İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekipleri kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

Bu sezon şampiyonluk kupasına göz koymuş olan Galatasaray'da tek hedef kupaya uzanarak taraftarlarını mutlu etmek.

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İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

Bunun yanında gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen Aslan'ın öncelikli hedeflerinden biriyse golcü transferi...

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İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

12 Haziran'da başlayacak lige hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

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İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

Adımlarını erken atan yönetim, öncelikle yerli isimler üzerinden görüşmelere başladı.

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