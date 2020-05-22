İşte Fatih Terim'in transfer listesi! Kimler yok ki...

Galatasaray'da transferde son dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında liglere verilen aradan yararlanarak transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, önceliği maliyeti düşük isimlere vermişti. Yüksek maliyetinden dolayı Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar ayrıca yıldız golcünün gitmesi halinde onun yerini doldurabilecek bir ismi de transfer etmek istiyor. İşte Cimbom'un gündemindeki forvetler ve transfer detayları...