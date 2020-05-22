Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Yeni sezonda da Avrupa'ya katılarak üç kulvarda birden yarışmak isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu ve genç oyunculardan oluşan bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcının takımda görmek istediği 19 yaşındaki yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:32 ABONE OL