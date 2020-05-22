22 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Yeni sezonda da Avrupa'ya katılarak üç kulvarda birden yarışmak isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu ve genç oyunculardan oluşan bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcının takımda görmek istediği 19 yaşındaki yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:32
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan ve ligi zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Aslan, bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi hedefleyen Cimbom, corona virüsü pandeminin getirdiği maddi zarardan ötürü yerli transferine öncelik verecek.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Bu doğrultuda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşması sağladığı öne sürülen Cimbom'un, Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ın transferinde de mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Hakan Çalhanoğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Cenk Özkaçar, Eray Cömert, Enes Ünal, Nazım Sangare, Hasan Ali Kaldırım ve Okay Yokuşlu gibi birçok yerli ismi daha gündemine alan Aslan, yabancı transferinde de genç ve gelecek vadeden oyunculara yönelecek.

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