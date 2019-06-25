25 Haziran 2019, Salı

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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Diagne'nin satış işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Şampiyon Galatasaray, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı. İşte yıldız oyuncunun transferine dair detaylar ve Galatasaray'dan alacağı ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret

Şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor.

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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret

Sezon sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret

Geçen sezon transfer geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret

Sarı-Kırmızılı kurmayların amacı, sezon öncesi hazırlık kampına kadar tüm transferleri bitirmek.

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