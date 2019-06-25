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Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası! İşte alacağı ücret
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Diagne'nin satış işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Şampiyon Galatasaray, dünyaca ünlü forveti gündemine aldı. İşte yıldız oyuncunun transferine dair detaylar ve Galatasaray'dan alacağı ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 25.06.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
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