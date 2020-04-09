09 Nisan 2020, Perşembe
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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!
Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, yeniden sarı kırmızılı takımda süre almaya başladı. G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Emre Akbaba için özel planlar yapıyor. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon sürekli 11'de forma vermeyi düşündüğü yıldız futbolcu da Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesini fırsat olarak görüyor.
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