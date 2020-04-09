09 Nisan 2020, Perşembe

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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, yeniden sarı kırmızılı takımda süre almaya başladı. G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Emre Akbaba için özel planlar yapıyor. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki sezon sürekli 11'de forma vermeyi düşündüğü yıldız futbolcu da Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesini fırsat olarak görüyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:41
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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

G.Saray'ın orta sahadaki yıldız ismi Emre Akbaba, 2020-2021 sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Çaykur Rizespor deplasmanında geçirdiği ağır sakatlığın ardından 8 ay sonra sahalara dönen ve iyi görüntü çizen milli futbolcu, fiziksel olarak eksikleri olmasından dolayı kendini kulübede bulmuştu.

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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in gelecek sezon Emre Akbaba'yı ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında gördüğü ve buna göre planlamasını yaptığı öğrenildi.

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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

Belhanda'dan 10 numara katkısı alamayan ancak defansif yönü bulunduğu için Emre'nin yerine Faslı futbolcuyu son dönemde tercih eden Terim'in, yeni sezonda Akbaba'dan patlama beklediği belirtildi.

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İşte Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!

2020-2021 sezonunda Emre Akbaba'yı, Radamel Falcao'nun arkasında 10 numara pozisyonunda serbest oynatmayı planlayan Terim, ofansif yönden çok daha etkili olmanın hesaplarını yapıyor.

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