01 Mart 2019, Cuma

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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece bir ismin girdiği görüldü.

Giriş Tarihi: 01.03.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 08:15
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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Ajans Press'in Club World Ranking verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece bir isim girdi.

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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Veriler güncel sıralamayı yansıtırken, listenin başına River Plate'nin teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo'nun yerleştiği saptandı.

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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona'nın teknik adamı Ernesto Valverde oldu.

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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Üçüncü sırada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin yerleştiği kaydedildi.

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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

4- Allegri (Juventus)

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