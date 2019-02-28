Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece bir ismin girdiği görüldü.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





