Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! "Satmıyoruz"

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerliyor. Sarı-kırmızılı takımın hocası, daha önce yaptığı açıklamayla gençlere yöneleceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda gündeme gelen isim için hocasından flaş bir yanıt geldi. İşte Cimbom'daki o transfer harekatı ve detaylar...