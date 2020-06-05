05 Haziran 2020, Cuma

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Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! "Satmıyoruz"

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerliyor. Sarı-kırmızılı takımın hocası, daha önce yaptığı açıklamayla gençlere yöneleceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda gündeme gelen isim için hocasından flaş bir yanıt geldi. İşte Cimbom'daki o transfer harekatı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 18:03
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Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! Satmıyoruz

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bu günlerde transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! Satmıyoruz

Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, nokta atışı transferlerle gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

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Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! Satmıyoruz

Kurmaylarından rotasyonlu bir kadro isteyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in bu isteği doğrultusunda arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde golcü bir isimle temasa geçtiği öğrenilmişti.

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Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! Satmıyoruz

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan oyuncunun Terem Moffi olduğu ve sarı-kırmızılıların golcü oyuncu için takımı Kortrijk'e transfer teklifinde bulunduğu belirtilmişti.

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Fatih Terim'in istediği yıldıza vize çıkmadı! Satmıyoruz

Hatta Belçika basını teklifin detaylarını paylaşarak Anderlecht'in de devreye girdiği oyuncu için Galatasaray'ın Kortrijk'a 2 milyon Euro'luk bir teklif götürdüğünü açıklamıştı.

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