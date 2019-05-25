25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız isim Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı!

Giriş Tarihi: 25.05.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 19:57
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Yıldız isim Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da devre arası kampına götürülmedikten sonra kadro dışı bırakıldığı da açıklanan ve ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Eren Derdiyok, yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

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Yıldız isim Galatasaray'a veda etti

İşte Eren Derdiyok'un paylaşımı;

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren İsviçreli futbolcu veda paylaşımında "Şampiyon Galatasaray'ımızı, tüm takımımızı ( Mert Çetin)ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi.

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Yıldız isim Galatasaray'a veda etti

Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun.

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Yıldız isim Galatasaray'a veda etti

Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize,şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın Abime, Ahmet Abime, Ali Abime ve Tuğçe'ye,

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Yıldız isim Galatasaray'a veda etti

fizyoterapistlere ve masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe ve son 5 ayı birlikte geçirdiğim U21 takımına ve Sertaç Hoca, Ceyhun Hoca, Hakan Hoca, Aysel Hoca ve Erdem Hoca'ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

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