19 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Başakşehir'in 11'i belli oldu

Spor toto Süper Lig'in 33. haftası şampiyonluk maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 18:02
  • 1
  • 22
Galatasaray ve Başakşehir'in 11'i belli oldu

GALATASARAY

Muslera

  • 2
  • 22
Galatasaray ve Başakşehir'in 11'i belli oldu

Marino

  • 3
  • 22
Galatasaray ve Başakşehir'in 11'i belli oldu

Luyindama

  • 4
  • 22
Galatasaray ve Başakşehir'in 11'i belli oldu

Marcao

  • 5
  • 22
Galatasaray ve Başakşehir'in 11'i belli oldu

Nagatomo

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör