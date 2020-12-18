İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! (13. hafta)

Süper Lig'in heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesi sonrası ligde güncel puan durumu.