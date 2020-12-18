18 Aralık 2020, Cuma

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İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! (13. hafta)

Süper Lig'in heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesi sonrası ligde güncel puan durumu.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 21:18
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İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! 13. hafta

21- Denizlispor - 6 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! 13. hafta

20- Ankaragücü - 8 Puan

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İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! 13. hafta

19- Erzurumspor - 9 Puan

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İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! 13. hafta

18- Kayserispor - 10 Puan

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İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de güncel puan durumu! 13. hafta

17- Gençlerbirliği - 11 Puan

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