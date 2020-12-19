19 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! "Meğer haberim yokmuş"

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Yusuf Yazıcı, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Milli yıldız performansına değinirken, "Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:34
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Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! Meğer haberim yokmuş

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, gösterdikleri performanslarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

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Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! Meğer haberim yokmuş

Son dönemde attığı gollerle öne çıkan Yusuf Yazıcı, Ntvspor'un sorularını yanıtladı. Yusuf'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

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Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! Meğer haberim yokmuş

"Şu an güzel bir süreçteyiz. Şimdiden şampiyonluk konuşmak içine erken ama takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var.

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Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! Meğer haberim yokmuş

Hafta sonu önemli bir maçımız var. Biz maç maç bakıyoruz, takımdaki uyumumuz iyi. Benim, Burak abinin ve Zeki'nin böyle performans göstermesi mutlu ediyor.

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Fransa'yı sallayan Yusuf Yazıcı'dan flaş açıklama! Meğer haberim yokmuş

İlk sene bir adaptasyon süreci yaşadım. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım ve geri döndüm. Hem takımdaki arkadaşlarım hem hocalarım çok motive etti beni. Başkanımız, sportif direktörümüz destek oldu.

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