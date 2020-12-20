20 Aralık 2020, Pazar

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Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı!

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren ve bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, Fransız basınına röportaj verdi. İşte milli futbolcunun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 16:25
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Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı!

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından adaptasyon sürecini de atlatan genç futbolcu, Fransız basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

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Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı!

İşte Fotomaç'ın dış basından derlediği o röportaj:

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Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı!

PSG maçı öncesi, seni Trabzonspor'dan Lille'e getiren başkan Gerard Lopez ve Luis Campos görevlerinden ayrıldılar. Bu durum seni etkiledi mi?

Bu iki insan, Lille'e gelişimde önemli rol oynadılar. İyi ve kötü günlerde hep oradaydılar. Biliyorsunuz ki geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım. İnanır mısınız bilmem ama beni neredeyse her akşam aradılar. Ara sıra ziyaretime geldiler. Onlara büyük saygı duyuyorum. Benim için çok şey yaptılar. Asla unutmayacağım.

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Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu? Kendisi açıkladı!

Bu olay senin orta vadede Lille'deki geleceğini etkiler mi?

Bu değişim beni ilgilendirmiyor. Benim işim sahada olmak. Futbolda böyle şeyler doğaldır. Yeni başkanımız Olivier Letang'a da hoş geldin demek istiyorum.

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