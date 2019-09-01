01 Eylül 2019, Pazar
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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao heyecanı yaşanırken bir müjdeli haberde Diagne'den geldi. Galatasaray uzun süredir takım aradığı Senegalli santrfor ile yolları ayırıyor. İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi ve sözleşmenin detayları...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 18:51
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