01 Eylül 2019, Pazar

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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao heyecanı yaşanırken bir müjdeli haberde Diagne'den geldi. Galatasaray uzun süredir takım aradığı Senegalli santrfor ile yolları ayırıyor. İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi ve sözleşmenin detayları...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 18:51
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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu.

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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma

Sarı-kırmızılılar transfer döneminin bitmesine az bir süre kala atağa kalktı ve ard arda hamleler yapmaya başladı.

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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Aslan, ilk olarak uzun süredir yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferini bitirdi.

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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma

Kolombiyalı golcü için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, özel uçakla Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirdi.

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İşte Diagne'nin yeni takımı! 4 yıllık anlaşma

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir sonraki satıştan yüzde 60 pay vererek ikna eden Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği merak konusuydu.

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