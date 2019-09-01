01 Eylül 2019, Pazar

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Galatasaray'a bir yıldız golcü daha! İşte Falcao'nun yeni partneri

Kadrosunu baştan aşağı yenileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferi için uzun uğraşlar verilen Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, transfer döneminde sona yaklaşılırken yıldız golcüyü takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 15:58
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Galatasaray'a bir yıldız golcü daha! İşte Falcao'nun yeni partneri

Galatasaray durmuyor... Aslan'da Radamel Falcao'nun ardından hücum hattına bir transfer daha geliyor...

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Galatasaray'a bir yıldız golcü daha! İşte Falcao'nun yeni partneri

Anlaşma büyük ölçüde sağlanırken Falcao sonrası gelecek oyuncunun kiralık olarak takıma kazandırılması bekleniyor...

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Galatasaray'a bir yıldız golcü daha! İşte Falcao'nun yeni partneri

Anlaşma şartlarının henüz belli olmadığı forvet transferinde satın alma opsiyonunun olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

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Galatasaray'a bir yıldız golcü daha! İşte Falcao'nun yeni partneri

Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takıma kazandırılması beklenen yeni golcü tanıdık bir isim.

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Galatasaray'a bir yıldız golcü daha! İşte Falcao'nun yeni partneri

İşte sarı kırmızılıların büyük ölçüde bitirdiği yeni golcüsü ve transferin detayları...

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