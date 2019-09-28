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İşte derbi tarihine damga vuran efsane 11!
Dünya derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. bu dev derbi bu akşam saat 20.00'de Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Maç öncesi iki takım futbolcularından son 20 yıla damga vurmuş isimleri sizler için derledik. İşte yabancı yıldızlardan kurulan efsane 11;
Giriş Tarihi: 28.09.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 13:10
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