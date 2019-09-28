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Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu... Ezeli rakibini sahasında konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda dev mücadele öncesi yüzleri güldüren gelişmeler yaşanıyor. 113 ülkesinde canlı yayınlanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Cimbom'un kasasına girecek olan rakam belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:35
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Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en değerli spor karşılaşmalarının başında gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ev sahibi takımın kasasını dolduracak.

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Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Hürriyet'in haberine göre; yayıncı kuruluş beIN Sports'tan verilen bilgiye göre karşılaşma, 113 ülkeye servis edilecek ve 19 dilde canlı yayınlanacak.

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Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Süper Lig'in 6. haftasında çok önemli bir derbi oynayacak olan Galatasaray'ın kasası bir anda dolacak. Cim-Bom'da zorlu mücadelenin getirisi çok yüksek olacak.

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Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Kombine ve misafir tribünü dışında kalan alanlar için satışa çıkarılan 7 bin 450 biletin tamamının satıldığı öğrenildi.

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Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Bu bilet satışından Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 6 milyon lira girdi. Biletlerin tükenmesinin yanında sarı-kırmızılılarda elde kalan localar da bir maçlığına satıldı.

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