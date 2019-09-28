Galatasaray'a Fenerbahçe piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu... Ezeli rakibini sahasında konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda dev mücadele öncesi yüzleri güldüren gelişmeler yaşanıyor. 113 ülkesinde canlı yayınlanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası Cimbom'un kasasına girecek olan rakam belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





