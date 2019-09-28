28 Eylül 2019, Cumartesi
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İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Türkiye'de hayatın duracağı dev derbi öncesi son yıllara oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçlarına agresiflikleriyle damga vurmuş isimleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 28.09.2019 14:09
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