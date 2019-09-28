28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Türkiye'de hayatın duracağı dev derbi öncesi son yıllara oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçlarına agresiflikleriyle damga vurmuş isimleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 14:09
  • 1
  • 11
İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i

VOLKAN DEMİREL

FENERBAHÇE

  • 2
  • 11
İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i

SABRİ SARIOĞLU

GALATASARAY

  • 3
  • 11
İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i

LUGANO

FENERBAHÇE

  • 4
  • 11
İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i

BÜLENT KORKMAZ

GALATASARAY

  • 5
  • 11
İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i

CANER ERKİN

FENERBAHÇE

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