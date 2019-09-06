06 Eylül 2019, Cuma

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İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak taraftarlarını sevindiren Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu transfer öncesinde Falcao'nun gelmeme ihtimaline karşı farklı isimleride gündeminde tutuyordu. Bu isimlerden biri de Beşiktaş'tan Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'du. Terim'in çok istediği Cenk Tosun ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray'da bu transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 00:36
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İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Transfer sezonunun en hareketli ekiplerinden olan Galatasaray, uzun uğraşlar sonucu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı.

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İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde mutlu sona ulaşıp ulaşamayacağı konusunda sürekli gitgeller yaşaması Diagne'nin de takımdan gönderilmesi gündemde olduğundan dolayı alternatif isimlere de yönelmesine sebep olmuştu.

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İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Daha önce Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna katan Aslan'da forvet mevki içinde Falcao transferinin bitirilememesi ihtimaline karşılık yine eski bir Beşiktaşlı olan Cenk Tosun gündeme gelmişti.

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İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Cenk Tosun'un sarı kırmızılıları geri çevirdiği ortaya çıktı.

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İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Transfer döneminin en çok konuşulan takımı Galatasaray'da Cenk Tosun operasyonunun perde arkası ortaya çıktı.

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