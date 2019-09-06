İşte Cenk Tosun transferinin perde arkası

Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak taraftarlarını sevindiren Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu transfer öncesinde Falcao'nun gelmeme ihtimaline karşı farklı isimleride gündeminde tutuyordu. Bu isimlerden biri de Beşiktaş'tan Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'du. Terim'in çok istediği Cenk Tosun ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray'da bu transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 00:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





