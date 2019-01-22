23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Alan Carvalho transferinde son durum

Santrfor transferini bitirmek için uğraş veren Galatasaraylı yöneticiler, Alan'ı İstanbul'a bizzat getirmek istiyor. Yıldız golcü adına son pazarlıklar yapılıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 07:52
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İşte Alan Carvalho transferinde son durum

Galatasaray idarecileri, golcü transferini bitirmek için Dubai'ye uçmuş ve Çin kulübü Guangzhou Evergrande'yle Alan Carvalho konusunda pazarlıkları sıklaştırmıştı.

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İşte Alan Carvalho transferinde son durum

29 yaşındaki Brezilyalı golcü kulübüne ayrılmak istediğini iletmiş, Çinli yöneticiler sarı-kırmızılılardan biraz daha para koparmak için tok satıcıyı oynamıştı.

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İşte Alan Carvalho transferinde son durum

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Futbol İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın son pürüzleri gidermek için yoğun uğraş verdiği ve bu transferi bitme aşamasına getirdiği öğrenildi.

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İşte Alan Carvalho transferinde son durum

500 BİN EURO'LUK FARK
Çin kulübünün, kendilerine önerilen 3 milyon 250 bin euro'luk teklifin 3 milyon 750 bin euro'ya çekilmesini istediği ifade edildi.

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İşte Alan Carvalho transferinde son durum

Galatasaray yönetimi ise bu miktarı artırmaya yanaşmadığı kaydedildi.

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