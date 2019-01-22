23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray golcüsünü İtalya'da buldu

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncunun durumunu araştırıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 07:52
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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
Galatasarayın transferdeki bir numaralı hedefi İtalyadan!

Galatasaray'da stoper bölgesi için, iç ve dış transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
Galatasarayın transferdeki bir numaralı hedefi İtalyadan!

Kadro dışı bırakılıp, satış listesine konulan Serdar Aziz için tek ciddi kulübün Fenerbahçe olduğu biliniyordu.

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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
Galatasarayın transferdeki bir numaralı hedefi İtalyadan!

Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki stoper için kulüpten alacağı 2.4 milyon euro'yu ödemek istediği belirtildi.

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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
Galatasarayın transferdeki bir numaralı hedefi İtalyadan!

Galatasaray'ın ise 4.5 milyon euro'dan aşağısını kabul etmediği öğrenildi.

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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
Galatasarayın transferdeki bir numaralı hedefi İtalyadan!

Serdar 2016 yazında Bursa'dan 4 milyon euro'ya geldi.

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