23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray golcüsünü İtalya'da buldu
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncunun durumunu araştırıyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 07:52
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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
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Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi İtalya'dan!
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