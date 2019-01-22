Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain, Galatasaraylı yıldıza talip oldu. Transfer döneminde birçok futbolcusunu satan ve kadro dışı bırakan Galatasaray'ın bu teklife de hayır demesi zor görünüyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 20:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





