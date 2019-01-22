23 Ocak 2019, Çarşamba

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Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain, Galatasaraylı yıldıza talip oldu. Transfer döneminde birçok futbolcusunu satan ve kadro dışı bırakan Galatasaray'ın bu teklife de hayır demesi zor görünüyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 20:39
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Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

Adrien Rabiot'u kadro dışı bırakan, Marco Verratti'nin de sakatlanmasıyla zorda kalan Paris Saint Germain, Galatasaraylı yıldıza göz dikti.

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Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

Adrien Rabiot'u Barcelona ile anlaştığı için kadro dışı bırakan PSG, orta alandaki boşluğu gidermek için daha önce Galatasaraylı yıldız Fernando'da karar kılmış ama transfer askıya alınmıştı.

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Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

Milliyet'in haberine göre hedefleri büyük olan Paris Saint Germain'in, Verrati'nin ağır sakatlığı sonrası Galatasaray'a cazip bir teklif getireceği belirtildi.

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Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

PSG'nin, sarı-kırmızılılara Fernando için en az 6-7 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunulacağı öğrenildi.

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Galatasaraylı yıldıza müthiş teklif! İşte önerilen rakam

Galatasaray'da da Fernando'nun ayrılması sonrası planlar yeniden şekillenecek.

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