30 Aralık 2019, Pazartesi
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İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesinki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak 6 isim şimdiden belli. Öte yandan Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolculara da karar verildi. 2 futbolcunun da belirsizliği devam ediyor. İşte sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimler...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:20
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