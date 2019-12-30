30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesinki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak 6 isim şimdiden belli. Öte yandan Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolculara da karar verildi. 2 futbolcunun da belirsizliği devam ediyor. İşte sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:20
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İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş ve ligde istediği sıralamada yer alamamıştı.

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İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla 7'inci sırada yer buldu.

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İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti.

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İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.

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İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar tam 6 futbolcuyu imza aşamasına getirdi.

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