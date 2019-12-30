İşte 2020 model Galatasaray! Gelecek ve gidecek isimler netleşti...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesinki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak 6 isim şimdiden belli. Öte yandan Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolculara da karar verildi. 2 futbolcunun da belirsizliği devam ediyor. İşte sarı-kırmızılı takımda gelecek ve gidecek isimler...