30 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi. Alman basınından çıkan habere göre Galatasaray yıldız isim ile anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray'ın ilk transferine dair anlaşmanın detayları ve tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 01:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:19
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Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ilk devreyi moralli kapattı.

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Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapmak isteyen ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Aslan, kadro yapılandırması için düğmeye bastı.

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Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi.

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