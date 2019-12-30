Galatasaray ilk transferi patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi. Alman basınından çıkan habere göre Galatasaray yıldız isim ile anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray'ın ilk transferine dair anlaşmanın detayları ve tüm gelişmeler…